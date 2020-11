Schleiz. Ein 71-Jähriger ist bei einem schweren Unfall in Schleiz von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Mopedfahrer in Schleiz angefahren und schwer verletzt

Bei einem Unfall ist am Donnerstagmorgen ein 71-jähriger Mopedfahrer in Schleiz schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei, beabsichtigte eine in der Hofer Straße stadtauswärts fahrende 31-jährige Autofahrerin nach links abzubiegen, als es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 71-Jährigen kam.

Der Mopedfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt, wobei das Moped durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste.

