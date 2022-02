"Moralisch äußerst verwerflich": Diebstahl aus Kirche macht Polizei fassungslos

In der Box sollen 15 Euro Bargeld gewesen sein, und auch die Box an sich habe eben diesen Wert, heißt es von Seiten der Polizei. Hinweise, wer der Täter sein könnte, gebe es derzeit noch keine.

Bad Klosterlausnitz. Ein Dieb hat im Saale-Holzland-Kreis nicht einfach nur in eine Spendenbox gegriffen, um Geld mitzunehmen - er ließ offenbar die gesamte Box mitgehen.

Wie dreist so mancher Dieb ist, musste ein Mitarbeiter der Kirchgemeinde Bad Klosterlausnitz nun auch feststellen. Als er Montagvormittag die Klosterkirche betrat, traute er seinen Augen kaum: Ein Langfinger hatte vermutlich am Sonntag die Kirche besucht und eine im Eingangsbereich aufgestellte Spendenbox an sich genommen. Darin befanden sich laut Polizei ungefähr 15 Euro Bargeld. Die Box selbst hatte ebenfalls einen Wert von 15 Euro.

Hinweise zum Täter liegen aktuell noch nicht vor. Die Polizei schließt ihre Meldung mit eindringlichen Sätzen ab: "Ob sich der Langfinger seiner Tat, die nicht nur moralisch äußerst verwerflich ist, bewusst ist, lässt sich nur vermuten. Ob ihm die Tat vergeben wird, liegt auf jeden Fall nicht in höheren Ermessen, sondern in dem der Staatsanwaltschaft."

