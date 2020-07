Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Motorradfahrer bei Unfall im Saale-Orla-Kreis schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B90 bei Frössen ist am Freitag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, fuhr ein 40-jähriger Autofahrer gegen 16.35 Uhr mit einem VW auf der B90 von Frössen (Saale-Orla-Kreis) kommend in Richtung Saaldorf. Der Autofahrer wollte nach links in einen Waldweg abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 57-jährigen Motorradfahrer.

Durch die seitliche Berührung der Fahrzeuge geriet das Motorrad ins Schlingern und stieß anschließend mit einem Audi und einem Skoda zusammen, die hinter dem VW fuhren.

Der 57-Jährige stürzte, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Zur Unfallaufnahme war die B90 für etwa zwei Stunden voll gesperrt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 23.000 Euro.

