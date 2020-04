Am Freitagnachmittag kollidierten nahe der Stadt Themar im Landkreis Hildburghausen an einer Kreuzung ein Kleintransporter und ein Motorrad. Foto: NEWS5

Themar. Mit einem Kleintransporter stieß am heutigen Freitag der Fahrer eines Motorrads auf einer Kreuzung nahe der Stadt Themar zusammen. Er wurde lebensgefährlich verletzt.

Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Demnach hatte der Fahrer eines Kleintransporters dem 60-jährigen Motorradfahrer an einer Kreuzung in Themar die Vorfahrt genommen. Der Motorradfahrer soll daraufhin frontal in die Seite des Kleintransporters gefahren sein, berichten die Kollgen von insuedthueringen.de.

Der schwer verletze Mann wurde im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber nach Meiningen ins Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Kleintransporters wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Bei den Rettungsmaßnahmen waren neben den Rettungskräften und der Polizei auch Feuerwehren aus Marisfeld und Themar.