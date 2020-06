Greiz. Nach einem schweren Unfall bei Greiz ist ein 50-jähriger Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Motorradfahrer bei Unfall nahe Greiz schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der L 2344 ist am Sonntag ein 50-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann auf der Landstraße 2344 von Neumühle in Richtung Greiz unterwegs, als er, etwa 500 Meter vor dem Ortseingang Greiz, die Kontrolle über das Motorrad verlor. An einer Böschung habe er sich dann mehrfach überschlagen.

Durch den Unfall wurde der 50-Jährige verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Straße war bis gegen 19.10 Uhr gesperrt.

Mehrere Schwerverletzte nach Motorradunfällen in Thüringen

Weitere Blaulichtmeldungen