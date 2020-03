Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Motorradfahrer versucht unter Drogen zu flüchten und wehrt sich massiv: Zwei Polizisten verletzt

Am Freitagnachmittag sollte am Flutgraben in Meiningen ein 30-jähriger Kradfahrer kontrolliert werden, da sein Motorrad laut Polizei kein amtliches Kennzeichen trug. Doch der Mann gab Gas und versuchte zu flüchten.

Einer der Polizeibeamten hielt dabei den Flüchtenden fest und wurde einige Meter weit mitgeschleift. Dabei fiel der Motorradfahrer hin. Beide Polizeibeamte versuchten sodann den Mann während massiver Widerstandshandlungen zu fixieren. Als dies gelang, konnte eine geringe Menge Drogen bei dem Mann festgestellt werden. Ein Drogenvortest ergab dementsprechend ein positives Ergebnis.

Beide Polizisten krank geschrieben

Eine Fahrerlaubnis hatte der Mann nicht. Das Motorrad wurde zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt. Beide Polizeibeamten wurden derart verletzt, dass sie erst einmal krank geschrieben sind.

Auf den unbelehrbaren Mann kommen nun Anzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einwirkung berauschender Mittel und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmittel zu.

