Mühlhäuserin schlägt Fahrraddiebe in die Flucht

Offenbar unbewusst schlug eine Mühlhäuserin am Donnerstagmorgen Fahrraddiebe in die Flucht. Gegen 3.30 Uhr waren die Langfinger von der Webergasse aus in einen Hinterhof gestiegen und wollten gerade zwei Fahrradschlösser knacken.

Eine Bewohnerin des anliegenden Mehrfamilienhauses wurde auf die dabei entstehenden Geräusche aufmerksam und öffnete ihr Fenster. Daraufhin ergriffen die vermeintlichen Diebe ohne Beute die Flucht.

Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bei der Polizei Mühlhausen unter der Telefonnummer: 03631/961503.