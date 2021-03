Mühlhausen: Nächtliche Kontrolle eskaliert

Mühlhausen. Ein Fahrradfahrer will schnell weg und droht den Polizisten

In der Nacht zum Mittwoch ist eine einfache Verkehrskontrolle am Petriteich eskaliert. Wie die Polizei weiter informierte, sollte ein Radfahrer (29) gegen 1.20 Uhr kontrolliert werden. Er fuhr aus Richtung Feldstraße zum Petristeinweg. Der Mann wollte schnell weg, was aber misslang. Der Alkoholtest ergab einen Wert von fast ein Promille. Dazu kam, dass der Mann so wirkte, als würde er unter Drogen stehen. Er zeigte deutliche Ausfallerscheinungen. Gegen eine anstehende Blutentnahme im Krankenhaus wehrte er sich heftig. Er drohte den Polizisten. Die setzten sich durch und nahmen eine Strafanzeige auf.