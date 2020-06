Müll entzündet sich im Müllauto - Unfall am Abzweig Tonndorf - Betrunken durch Kranichfeld

Unfall am Abzweig nach Tonndorf

Glück im Unglück hatten zwei Männer am Dienstag. Ein 82-jähriger Toyota-Fahrer wollte auf Höhe Stausee Hohenfelden Richtung Tonndorf abbiegen, übersah dabei jedoch einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Audi-Fahrer.

Es kam folglich zum Zusammenstoß mit erheblichem Sachschaden. Keiner der Beteiligten erlitt jedoch Verletzungen dabei. Der Toyota war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden.

Mit 1,1 Promille in Kranichfeld unterwegs

Ein 29-jähriger VW-Fahrer wurde am Dienstagabend in Kranichfeld gestoppt. Da die Beamten Alkoholgeruch feststellten, musste der Mann pusten: 1,1 Promille Atemalkohol zeigte das Gerät an.

Der Fahrer musste mit zur Blutentnahme, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Müll in Hottelstedt angebrannt

Durch das Zusammenpressen und Reiben von Dosen kam es laut Polizeimeldung am Dienstag zum Brand in einem Müllfahrzeug. Die Mitarbeiter der Müllabfuhr handelten sofort und entluden den gesamten Gelber-Sack-Müll aus dem Fahrzeug auf einem Plattenweg. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Müllhaufen schnell löschen.

Durch das schnelle Eingreifen entstand nur ein geringer Sachschaden im Inneren des Müllfahrzeugs. Gefahren für Personen oder Sachen haben nach Angaben der Polizei zu keiner Zeit bestanden.

