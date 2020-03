Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mülltonne in Gotha angezündet

Die Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie Unbekannte am Donnerstag gegen 23.55 Uhr Mülltonnen in der Pfullendorfer Straße auf die Fahrbahn zogen und anschließend anzündeten. Eine Zeugin konnte den Brand löschen und beschreibt zwei Täter, die dunkel gekleidet waren. Sie seien in Richtung Heutalweg geflüchtet, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Weitere Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon: 03621/781124.