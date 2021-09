Munitionsfund im Landkreis Nordhausen - Bergungsdienst im Einsatz

Rüxleben. Im Landkreis Nordhausen wurde eine Panzergranate entdeckt. Ein Munitionsbergungsdienst stellte das Fundstück sicher.

Nach einem Zeugenhinweis entdeckten Polizisten am Dienstagmittag auf einem Feldweg in Rüxleben im Landkreis Nordhausen an der Landstraße eine Panzergranate.

Der Munitionsbergungsdienst kam zum Einsatz und stellte die Granate sicher. Wie die Polizei erläuterte, kann zur Herkunft der Granate noch keine Angaben gemacht werden. Ein Foto des Fundstücks hat die Landespolizeiinspektion Nordhausen auf ihrem Presseportal veröffentlicht.

