Mutmaßliche Linksextremistin in Haft: Frau soll mitverwantwortlich für Angriffe in Eisenach sein

Mitte Oktober hatte Thüringens Verfassungsschutzchef Stephan Kramer gegenüber dieser Zeitung vor „Ansätzen von Linksterrorismus“ gewarnt. Als Beleg dafür diente ihm eine Attacke auf einen rechtsextremen Szenetreff in Eisenach vor etwas mehr als einem Jahr. Genau für diesen Angriff, davon ist der Generalbundesanwalt überzeugt, soll jetzt eine Drahtzieherin gefunden worden sein: Lina E., 25 Jahre alt aus Leipzig.

Die Frau sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof setzte den gegen sie erlassenen Haftbefehl in Vollzug.

Generalbundesanwaltschaft sieht Frau als ein führendes Mitglied

Vorgeworfen wird ihr, an der Spitze einer linksextremistischen kriminellen Vereinigung zu stehen oder zumindest ein führendes Mitglied zu sein. Der Generalbundesanwalt weißt darauf in einer Mitteilung sehr deutlich hin: „Seit dem Anbeginn ihrer Mitgliedschaft nahm Lina E. eine herausgehobene Stellung innerhalb der Vereinigung ein. Unter anderem übernahm sie bei Anschlägen das Kommando, bereitete deren Ausführung vor und stellte ihr Kraftfahrzeug als Fluchtmittel zur Verfügung.“

Im September 2019 habe sie sich der Gruppe angeschlossen, die im Januar 2019 gegründet worden sein soll. Der Generalbundesanwalt sieht eine „von allen Mitgliedern geteilte militante linksextremistische Ideologie, die eine Ablehnung des bestehenden demokratischen Rechtsstaates, des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung sowie des staatlichen Gewaltmonopols beinhaltet“.

Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Sachsen

Die Ermittlungen gegen E. führt das Landeskriminalamt Sachsen. Vorgeworfen werden der Frau unter anderem die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung, besonders schwerer Landfriedensbruch und räuberischer Diebstahl.

Am 19. Oktober 2019 soll E. mit weiteren Personen einen rechtsextremen Szenetreff in Eisenach überfallen haben. Dabei haben zehn bis 15 Personen die Anwesenden mit Schlagstöcken und Reizgas angegriffen. Den Opfern seien erhebliche Verletzungen zugefügt worden. Auch für einen Überfall auf den Betreiber der Szenekneipe nur wenige Wochen später wird E. verantwortlich gemacht.