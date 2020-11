Mutmaßlicher Autoknacker liefert sich Verfolgungsjagd durch Ostthüringen

Pößneck/Gera. Ein Mann lieferte sich in der Nacht eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Er raste mit bis zu 150 km/ durch Ortschaften. Zuvor versuchte er mit seinen Komplizen Pkws aufzubrechen.

Nach Angaben der Polizei fuhren in der vergangenen Nacht gegen 3 Uhr mehrere Personen in Pößneck in einem Pkw umher, um Fahrzeuge aufzubrechen.

Die Beamten fanden vor Ort einen silberfarbenen Mercedes mit polnischem Kennzeichen und den Fahrer des Autos. Dieser flüchtete, um nicht angehalten zu werden und lieferte sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd. Dabei fuhr der Täter mit bis zu 150 km/h durch Ortschaften, missachtete Straßensperren und überholte andere Verkehrsteilnehmer, die er dadurch gefährdete.

Täter schmiss während der Flucht Diebesgut aus dem Wagen

Mehrere Polizeiwagen konnten den Mercedes in Gera stoppen und den Mann festnehmen. Während der Fahrt schmiss der Täter vermeintliches Diebesgut aus dem Auto. In diesem fand die Polizei Aufbruchswerkzeug. Möglicherweise war die festgenommene Person mit weiteren Komplizen unterwegs. Diese könnten, wie die Polizei mitteilte in einem schwarzen VW Golf mit Berliner Kennzeichen und einem schwarzen VW Passat Kombi unterwegs gewesen sein.

Erst am Sonntag gab es eine Verfolgungsjagd der Polizei zwischen Jena und Stadtroda, bei der sich ein Polizist nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte.

