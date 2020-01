Erfurt. Ein 36-Jähriger hat am Dienstagabend erheblichen Schaden angerichtet - es grenzt an ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Warum er dennoch nicht mehr unter Polizeiaufsicht steht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mutmaßlicher Mafia-Mann im Drogenrausch: Hier ging die Chaosfahrt durch Erfurt lang

Der Mann wird einem armenischen Mafia-Clan in Erfurt zugeordnet. Vor Gericht stand er auch nicht erst einmal. Am Dienstagabend hat der 36-Jährige mit einer Chaosfahrt in der Landeshauptstadt mehrere Menschen gefährdet und erheblichen Sachschaden angerichtet – unter Polizeiaufsicht stand er am Mittwochabend aber nicht mehr.

Der Reihe nach: Der Mann wird im Helios-Klinikum behandelt, weil er sich das Bein gebrochen hat. Wie es dazu kam? Für die Polizei ist das nicht relevant. Die Ermittler interessieren sich aber sehr wohl dafür, was der Mann mit seinem BMW X5 am Abend angerichtet hat. Offenbar von der Max-Welsch-Straße ausgehend, rammte er mit seinem Fahrzeug andere Autos, einen Baum und es mussten sich mehrere Passanten durch Sprünge zur Seite in Sicherheit bringen. Dass niemand bei der Fahrt, die auch am Theaterplatz, der Bonemilchstraße (nähe Benaryplatz) und der Warsbergstraße vorbeiführte, verletzt wurde, grenzt an ein Wunder. Hier entlang ging die Chaosfahrt durch Erfurt. Foto: Andreas Wetzel In welcher Reihenfolge der Mann, der nicht nur mit gebrochenem Bein, sondern auch unter Drogeneinfluss fuhr, die Straßen passierte, dazu ermittelt die Polizei derzeit noch. Fakt ist nur: Die Tour durch die Altstadt endete in der Kupferhammermühlgasse/Ecke Placidus-Muth-Straße. Verdächtiger ist der Polizei bereits bekannt Dort baute er einen Unfall, rammte ein anderes Auto und konnte nicht mehr weiterfahren. Die Polizei sucht Zeugen, die ihn bei seiner Tour beobachtet haben. Ermittelt wird gegen ihn wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Fahrt endete am Mittwoch für ihn im Krankenhaus, wo er schon zuvor in Behandlung gewesen ist. Zunächst stand er dort unter Polizeibewachung, weil die Staatsanwaltschaft prüfte, ob der Mann in Untersuchungshaft genommen werden soll. Im Tagesverlauf rückte die Polizei wieder ab, weil keine Haftgründe gesehen wurden. Der 36-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt. Erst vor wenigen Wochen wurde er am Amtsgericht Erfurt wegen der Schlägerei am Rande eines Boxkampfes auf der Erfurter Messe im April 2017 verurteilt. Auch die wird der armenischen Mafia zugeschrieben. Ebenso wie die Spielhallenschießerei 2014. Auch hier saß der Mann auf der Anklagebank – das Verfahren gegen ihn wurde aber gegen eine Geldauflage eingestellt. Halsbrecherische Verfolgungsjagd durch Erfurt: Autofahrer soll aus Mafia-Umfeld stammen