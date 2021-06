Die Mutter war mit ihrem Kind am Dienstagabend auf dem Gehweg in der Adelheidstraße unterwegs, als es zu dem schrecklichen Unglück kam.

Mutter in Meiningen erlebt Albtraum: Kind reißt sich los und rennt auf die Straße

Meiningen. Eine Mutter ist mit ihrem zweijährigen Kind in Meiningen spazierengegangen. Doch der Ausflug wurde zum Albtraum: Das Kind riss sich plötzlich los und lief auf die Straße.

Eine Mutter ist Dienstagabend mit ihrem zweijährigen Kind auf dem Gehweg in der Adelheidstraße in Meiningen unterwegs gewesen. Plötzlich riss sich das Kind los und rannte auf die Fahrbahn. In diesem Moment kam eine Autofahrerin angefahren, die noch versuchte, auszuweichen, jedoch nicht verhindern konnte, dass das Kind gegen das Fahrzeug lief.

Das Kind verletzte sich und kam nach der Untersuchung vor Ort ins Krankenhaus.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: