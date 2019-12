In Görsbach musste die Feuerwehr am gestrigen Sonntagabend ein Feuer auf einem Grundstück löschen.

Görsbach. Eine 40 Jahre alte Mutter konnte sich am Sonntag in Görsbach mit ihren zwei Kindern noch rechtzeitig ins Freie retten, nachdem auf ihrem Grundstück ein Feuer ausgebrochen war.

Mutter rettet sich mit zwei Kindern ins Freie – Hoher Sachschaden durch Brand

Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer am Sonntagabend in einem Nebengebäude auf einem Grundstück in Görsbach aus. Drei Bewohner – eine 40-jährige Mutter und ihre zwei Kinder im Alter von 6 und 12 Jahren – konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Sie alle blieben unverletzt.

Zum Löschen des Brandes waren mehrere Freiwillige Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften im Einsatz. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Nordhausen die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Laut aktuellem Ermittlungsstand, brach das Feuer in einem Abstellraum aus, in welchem auch eine Heizungsanlage installiert war. Der entstandene Sachschaden wird mit 50.000 Euro angegeben.