Die Gartenlaube am Birkenhain in Kahla ist komplett abgebrannt.

Nach Brand in Kahla: Todesursache festgestellt

Kahla. Eine ausgebaute Laube ist komplett niedergebrannt, eine Person starb. Das sind die ersten Ergebnisse der Kriminalpolizei.

Nach dem verheerenden Brand einer Laube in Kahla in der Nacht zum Montag, bei der eine Person ihr Leben ließ, hat die Kriminalpolizei erste Ergebnisse ermittelt. Die Obduktion ergab als Todesursache eine Kohlenmonoxidvergiftung, teilt die Landespolizeiinspektion Jena auf Nachfrage mit. „Hinweise auf todesursächlich relevante mechanische Gewalteinwirkungen ergaben sich nicht.“ Über die Identität der toten Person werden zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskünfte erteilt.

Die Kriminalpolizei war am Mittwoch erneut vor Ort in der Anlage am Birkenhain, um die Brandursache festzustellen. Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer innerhalb der Laube ausgebrochen. „Die genaue Brandursache kann erst nach Auswertung aller Spuren genau benannt werden“, heißt es.

