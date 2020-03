Hermsdorf. In Hermsdorf haben Spezialkräfte der Polizei einen 21-Jährigen festgenommen, der einen Mann aus Gera unter anderem per WhatsApp mit dem Tode bedrohte.

Nach Todesdrohungen per WhatsApp: Mann bei SEK-Einsatz in Hermsdorf festgenommen

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben in der Nacht Montag in Hermsdorf einen 21-Jährigen festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann mit Wohnsitz in Hermsdorf einen Mann aus Gera am Sonntagabend in Anrufen und WhatsApp-Nachrichten offenbar aus Eifersucht mehrfach mit dem Tode bedroht.

Wegen Hinweisen, wonach der Mann über eine Waffe verfügen soll, kam das SEK zum Einsatz. Die Polizisten überraschten den Mann in seiner Wohnung im Schlaf. Eine Waffe wurde bei der anschließenden Durchsuchung jedoch nicht gefunden.

Nach Angaben der Polizei kam es zu den Drohungen, weil die ehemalige Freundin des 21-Jährigen einen Social Media-Eintrag des Geraers geliked hatte.

Bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Montagnachmittag blieb der Beschuldigte im Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird wegen Bedrohung ermittelt. Außerdem erfolgte eine Gefährderansprache, wonach er sich dem von ihm Bedrohten als auch seiner ehemaligen Freundin nicht nähern darf.

