Nach Verkehrsunfall in Erfurt: Mann schlägt Polizist mit Faust, Frau klaut Polizei-Kelle

Erfurt. Zwei Unbeteiligte haben nach einem Verkehrsunfall in Erfurt für viel Ärger gesorgt. Erst störten sie die Unfallaufnahme, dann klaute die Frau den Polizisten eine Anhaltekelle.

Für mächtig Ärger sorgte in der Nacht zu Montag ein Pärchen in Erfurt. Wie die Beamten in einer Meldung schreiben, war eine Streife eigentlich zu einem Verkehrsunfall am Talknoten gerufen worden. Dabei wurden sie von einem 36-Jährigen und seiner 23 Jahre alten Begleiterin gestört.

Der eigentlich unbeteiligte Mann behinderte die Arbeit des Abschleppdienstes. Als die Polizei ihm einen Platzverweis aussprechen wollte, klaute seine Begleiterin eine Polizeikelle aus dem Polizeiauto. Daraufhin flohen die beiden Unruhestifter, bis sie von einem der Polizisten eingeholt wurden. Daraufhin wurde dieser von dem 36-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Er konnte zu Boden gebracht werden. Ihn und seine diebische Begleiterin erwarten nun mehrere Anzeigen.

