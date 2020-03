Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nachwuchsarbeit der Rittersdorfer Wehr funktioniert bestens

Ein etwas ruhigeres Jahr als 2018 ließ die Freiwillige Feuerwehr Rittersdorf in ihrer Jahreshauptversammlung noch einmal Revue passieren. Vier Einsätze standen zu Buche, darunter war aber nur ein wirklich kniffeliger: Am 1. Oktober war ein Baum im Dorf auf ein Haus-Vordach gestürzt und hing teilweise in der Stromleitung fest. Die Rittersdorfer holten die Kameraden aus Kranichfeld sowie die Drehleiter aus Bad Berka zu Hilfe, und es gelang am Ende relativ problemlos, den Baum per Kettensäge zu zerteilen. Am 17. März und 20. Mai beseitigte die Rittersdorfer Wehr jeweils eine Ölspur, der vierte Einsatz war Ende August ein Fehlalarm für einen vermeintlichen Feldbrand. Als einen Monat zuvor tatsächlich unweit des benachbarten Kottendorf ein Acker in Flammen gestanden hatte, wurden die Rittersdorfer nicht mit alarmiert.

Die Arbeit von Jugendwartin Daniela Hause-Märten zahlte sich erneut aus: Schon im zweiten Jahr in Folge wechselten mit Anna Händel und Robert Wolf zwei ihrer Schützlinge in die Einsatzabteilung. Die umfasst damit 22 Kräfte, die Jugendwehr steht jetzt bei 12. Kreisbrandinspektor Steffen Schirmer ließ spontan 150 Euro zur Unterstützung der Rittersdorfer Jugendarbeit springen. Ortsbrandmeister Michael Stark durfte eine gute Nachricht vermelden: Voraussichtlich im übernächsten Jahr bekommt Rittersdorf Ersatz für das 45 Jahre alte Löschfahrzeug. Die Gemeinde hat ihre Zusage zur Finanzierung gegeben, der Kreisbrandinspektor will das Vorhaben unterstützen. Die Rittersdorfer schicken ihre Feuerwehrleute auch auf Kreis- und Landesebene regelmäßig zu Lehrgängen. Einige Ernennungen und Beförderungen dokumentieren ihren Fleiß: Tom Grau und Sebastian Händel sind Löschmeister, Michael Stark Oberlöschmeister und Zugführer, Michael Sander Gerätewart. Sebastian Peippelmann und Denis Sander wurden zu Verbandsführern bestellt. Die höchste Ehrung des Abends ging an den ehemaligen Ortsbrandmeister Peter Händel für 40 Dienstjahre.