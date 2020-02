Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Batterie für Defibrillator der Krakendorfer Feuerwehr

Mit einer neuen Batterie für den Defibrillator der Freiwilligen Feuerwehr Krakendorf/Rettwitz hat einmal mehr ein Erfurter Partner-Unternehmen die Floriansjünger in den beiden Südkreis-Dörfern unterstützt. Die Kameraden mussten den alten Energiespeicher ausrangieren, er hatte die zulässige Verwendungsdauer überschritten. Marko Grimmer fuhr im Auftrag von Wehrführer René Thiene zur Firma IFAM in die Landeshauptstadt – der Name steht für „Ingenieurbüro für die Anwendung der Mikroelektronik in der Sicherheitstechnik“. Deren Geschäftsführer Stefan Winter überreichte ihm die Spende.

Die rettet möglicherweise irgendwann Leben: Der Defibrillator ermöglicht der Feuerwehr, Reanimationen im Rahmen der Ersten Hilfe etwa nach Bränden oder Unfällen zu beginnen, bevor Notarzt oder Sanitäter mit dem Rettungswagen eintreffen. Den Kontakt zum IFAM pflegen die Krakendorfer und Rettwitzer Kameraden schon länger: Seit Jahren können sie sich darauf verlassen, dass die Sicherheitstechniker helfen, wenn Einsatzabteilung oder Jugendfeuerwehr kurzfristig Mittel benötigen.