Gerade in den höheren Lagen Thüringens gab es Neuschnee.

Neuschnee sorgt für Verkehrsbehinderungen in Thüringen

Erfurt. Aufgrund von Neuschnee und starkem Wind kommt es in Teilen von Thüringen auf den Straßen zu Verkehrsbehinderungen, vor allem wegen querstehender Lkw.

Am Dienstag sorgen Neuschnee und starker Wind auf Thüringens Autobahnen und Straßen für Verkehrsbehinderungen. So sollen Lkw mit hohen Aufbauten am Nachmittag auf der A71 zwischen Ilmenau-West und Gräfenroda die Geschwindigkeitsvorgaben einhalten, um Unfälle zu vermeiden. Auf der A73 zwischen Suhl und Suhl-Friedberg sowie Suhl-Zentrum sorgt Schneeglätte für querstehende Lkw.

Wegen Schneeglätte kommt es auf der B281 zwischen Neuhaus am Rennweg und dem Abzweig Eisfeld in beiden Richtungen stockendem Verkehr. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, diesen Bereich weiträumig zu umfahren. Auf der B90 sorgen ebenfalls querstehende Lkw für Behinderungen zwischen Bad Lobenstein und Heinersdorf.

Auf der L1028 zwischen Schnellbach und Tambach-Dietharz stehen in beiden Richtungen Lkw quer. Auf der L3247 zwischen Luisenthal und Zella-Mehlis gibt es wegen Schneeglätte stockenden Verkehr. Auf der L1118 gibt es zwischen Mittelstille und Steinbach-Hallenberg Behinderungen wegen Schneeglätte und querstehender Lkw.

Sturmböen sorgen für Schneeverwehungen

Am Dienstag können Windböen (bis 60km/h) und vereinzelt auch Sturmböen (95 km/) für Schneeverwehungen sorgen, laut Deutschem Wetterdienst vor allem in den Hochlagen des Thüringer Waldes. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es windig und stürmisch. Auf dem Kamm des Thüringer Waldes sind sogar schwere Sturmböen (100 km/h) möglich.

Klassikstiftung warnt vor dem Betreten von Parks

Aufgrund von möglichen Sturmböen hat die Klassik Stiftung Weimar davon abgeraten, die historischen Park- und Gartenanlagen zu betreten. Der historische Baumbestand sei demnach teils mehr als 200 Jahre alt und deshalb besonders anfällig für starken Wind.