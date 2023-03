Nicht zugelassenes Auto aus Geraer Autowerkstatt gestohlen - Komplette Fahrzeugfront demontiert

Die Tat muss am Wochenende begangen worden sein, erst am Montag jedoch fiel der Diebstahl auf.

Gera. Da hat jemand schwere und teure Beute gemacht: Diebe haben ein nicht zugelassenes Auto vom Gelände einer Autowerkstatt in Gera gestohlen.

Einen VW T6, der auf dem Gelände einer Autowerkstatt in der Jacob-A.-Morand-Straße in Gera stand, nahmen unbekannte Täter offenbar genauer ins Visier. Ein Mitarbeiter der Werkstatt meldete laut MDR-Polizeibericht am Montag der Geraer Polizei, dass die Diebe von dem nicht zugelassenen Fahrzeug tatsächlich die komplette Fahrzeugfront demontierten und letzten Endes im Komplettbestand stahlen.

Die Tatzeit erstreckt sich dabei über den Zeitraum des vergangenen Wochenendes.

