Öl-Teppich auf Bebra ruft in Sondershausen Feuerwehr auf den Plan

Sondershausen. Vermutlich ausgelaufenes Heizöl hat am Mittwoch in Sondershausen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Einen größeren Feuerwehreinsatz löste am frühen Mittwochabend ein Ölteppich auf der Bebra in der Erfurter Straße in Sondershausen. Die Leitstelle informierte gegen 18 Uhr mehrere Feuerwehren, weil in einem Regenwasserkanal, der aus Richtung Jechaburg kommt, eine ölige Flüssigkeit, vermutlich Heizöl, entdeckt worden war.

Eine Ölsperre wurde aufgebaut und schwimmfähiges Ölbindemittel eingesetzt. Die Feuerwehr beobachtet an allen offen Stellen der Bebra, ob sich das Öl weiter im Stadtgebiet ausbreitet. Das Umweltamt ist vor Ort. Woher das Öl stammt, ist derzeit nicht bekannt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.