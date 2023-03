Ohne Beute: Lebensmittelautomat im Saale-Holzland-Kreis aufgebrochen

Heideland. Diebe haben versucht, an einen Lebensmittelautomaten zu gelangen bzw. die Geldkassette aus diesem zu stehlen. Sie konnten auch die Alarmanlage außer Kraft setzen, doch wurden dann gestoppt.

Unbekannte haben sich in der Nacht auf Mittwoch an einem Lebensmittelautomaten der Agrargenossenschaft in Heideland zu schaffen gemacht. Gegen 4.15 Uhr schlugen der oder die Täter laut Landespolizeiinspektion Jena eine außen angebrachte Alarmanlage ab und verschafften sich anschließend Zutritt zum Gebäude.

Mit einem Hebelwerkzeug versuchten die Langfinger, die Blechabdeckung des Automaten aufzubiegen, um so an die Geldkassette zu gelangen. Jedoch scheiterte das Vorhaben und es blieb lediglich beim Versuch, so dass die Täter unverrichteter Dinge von dannen mussten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

