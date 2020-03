In Jena hatte ein Pärchen einen handfesten Streit. (Symbolbild)

Jena. Auf dem Eichplatz in Jena hat sich ein Pärchen eine handfeste Prügelei geliefert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pärchen prügelt sich auf Jenaer Eichplatz

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Pärchen auf dem Eichplatz in Jena. Wie die Polizei am Freitag informierte, stritten sich der 40-jährige Mann und die 39-Jährige zunächst verbal.

Dies sei kurze Zeit später eskaliert, als die Frau den Mann in ein Beet stieß. Daraufhin habe der Mann der Frau ins Gesicht geschlagen und das Ganze endete in einer handfesten Prügelei. Polizisten konnten das Pärchen schließlich trennen.

Beide wurden durch die Handgreiflichkeiten leicht verletzt und müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.