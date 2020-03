Pappel-Baumstamm in Rudolstadt brannte wohl schon lange Zeit

Ein Radfahrer habe in der Nacht zum Donnerstag im Bereich einer Gartenanlage in Rudolstadt Volkstedt einen brennenden Baumstamm entdeckt. Dass der Baumstamm wohl schon seit längerer Zeit vor sich hin brannte, teilt nun die Polizei Saalfeld mit. Die Feuerwehr habe den etwa drei Meter langen abgebrochenen Stamm einer Pappel schnell gelöscht, heißt es. Der Brandort befand sich zwischen der Fernwärmeleitung und der Saale im dortigen Uferbereich zur Saale. Gebäude und andere technische Anlagen seien zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Wie es zum Brand kam sei noch unklar, eine Selbstentzündung sei jedoch auszuschließen. Die Polizei stelle sich momentan die Frage, ob es sich bei dem Brand um einen etwas ausgearteter Kinderstreich handle oder wer sonst Interesse haben könnte am Abbrennen des Baumstammes.

