Passanten stoppen Blutung: Rettung für verletzten Rollstuhlfahrer in Sondershausen

Passanten haben sich in Sondershausen um einen schwer verletzten Mann gekümmert. Die Polizei informierte über den Fall. Demnach handelte es sich um einen Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag, gegen 17.25 Uhr, in der Frankenhäuser Straße ereignet hatte.

Der 69 Jahre alte Rollstuhlfahrer sei aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem elektrisch angetriebenen Krankenfahrstuhl nach links vom Radweg abgekommen und habe ein Metallgeländer gestreift. Dabei habe er sich eine tiefe Schnittverletzung am Knie zugezogen.

Polizei bedankt sich für Handeln der Ersthelfer

Ersthelfer hätten den schwer verletzen Mann notdürftig vor Ort medizinisch versorgt und bis zum Eintreffen des Notarztes per Rettungshubschrauber die Blutung gestoppt, teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit. Nach der Versorgung durch den Notarzt sei der 69-Jährige ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Feuerwehr habe den Abtransport des Krankenfahrstuhls organisiert und den Unfallort gereinigt.

In der offiziellen Mitteilung zu dem Fall dankt die Polizei „ausdrücklich für das umsichtige und entschlossene Handeln“ der Ersthelfer sowie der professionellen Hilfe durch Einsatzkräfte.

