Pferd rennt auf B7 und stirbt bei Kollision mit Auto

Jena. Drei Pferde waren nahe Jena auf die B7 gerannt, eins von ihnen wurde von einem Auto erfasst und dabei getötet.

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Samstagvormittag auf der B7 zwischen Bürgel und Jena. Laut Angaben der Polizei war hier eine 42-Jährige mit ihrem Auto unterwegs. Auf Höhe des Abzweiges nach Nausnitz rannten unerwartet drei Pferde auf die Fahrbahn, eins davon rannte in das Auto und wurde dabei so schwer verletzt, dass es noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Beifahrerin im Auto der 42-Jährigen wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Die B7 musste für eine Stunde gesperrt werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.