Bilanz der Krawallnacht in Jena: Bewohner, Banker und Politik entsetzt über Gewalt

Die Krawallnacht zum Donnerstag hätte noch schlimmer enden können: In der Schlossgasse, Ecke Saalstraße durchschlug ein Pflasterstein ein Fenster und flog bis ans Bett eines Studenten, der dort saß. Von ihm erhielt die Zeitung am Donnerstag ein Foto. „Die Demonstranten sind wahrscheinlich davon ausgegangen, dass im Haus reiche Menschen leben“, sagte er dazu. Er hatte zuvor von den Demonstranten Parolen gegen eine Gentrifizierung gehört, also die Umwandlung von Stadtteilen in Wohngebiete für Reiche. Mit der 4er-Studenten-WG trafen die Steinewerfer keine Wohlhabenden.

Das Foto machte der Bewohner des WG-Zimmers an der Ecke Schlossgasse/Saalstraße. Der Pflasterstein landete knapp vor dem Bett. Foto: Leserfoto

Am Mittwochabend waren 50 vermummte Personen durchs Stadtzentrum gezogen. Aus der Gruppe heraus flogen Pflastersteine. Der größte Schaden wurde an der Filiale der Oberbank am Kirchplatz angerichtet, wo mehrere Scheiben zu Bruch gingen.

Der Haupteingang der Bank blieb noch am Tag nach der Attacke aus Sicherheitsgründen gesperrt. Alexander Türk von der in Oberösterreich beheimateten Regionalbank sagte, dass Kunden nach telefonischer Anmeldung über einen Nebeneingang eingelassen würden, bis der Schaden repariert sei. Solche Dinge, wie sie in Jena geschahen, habe er in seinem Berufsleben als Banker noch nicht erlebt.

In sozialen Netzwerken war von einem „antifaschistischen Martinsumzug“ die Rede. Es wurde auch mehrfach „Antikapitalista“ gebrüllt, so schilderten es Bewohner.

Die Polizei meldete: Ebenso gab es Stein- und Pyrotechnikwürfe gegen die Beamten. Im Anschluss verteilte sich die Personengruppe im Stadtgebiet und entzündete an mehreren Orten Mülltonnen, welche zum Teil auf die Straße geschoben wurden. Ein Großteil der Teilnehmer wird dem linken beziehungsweise dem alternativen Spektrum zugeordnet.

Verbindung zu einer Verhaftung in Leipzig-Connewitz

Auf ein Schaufenster der Bank wurde die Parole „Freiheit für Lina“ geschrieben. Lina E. gilt bei Sicherheitsbehörden als Anführerin einer linksextremistischen Gruppe. Die 25-Jährige ist letzten Donnerstag im Leipziger Stadtteil Connewitz verhaftet worden.

Jena Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe. Foto: Michael Groß

Die Stadt Jena verurteilt die unfriedliche Versammlung in der Jenaer Innenstadt. Benjamin Koppe (CDU), Sicherheitsdezernent der Stadt, sagte der Redaktion am Telefon: „Jeder kann seine Meinung sagen, auch in der Corona-Pandemie dürfen Versammlungen stattfinden. Aber wir haben null Verständnis, wenn dieses hohe Gut durch Gewalteinsatz und Sachbeschädigungen missbraucht wird.“

Er hoffe, dass die Täter schnell gefasst werden. Jeder solle sich in Jena sicher fühlen können und keine Angst um sein Eigentum haben müssen. Sein Parteikollege, der Jenaer CDU-Vorsitzende Guntram Wothly, pflichtete dem bei und forderte auch politische Konsequenzen. Jede Art von Extremismus sei gefährlich. Dies müsse im Stadtprogramm klar zum Ausdruck kommen.

Der Thüringer AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner forderte „die ganze Härte des Rechtsstaates, um die linksextremen marodierenden Banden gerade in Jena in den Griff zu bekommen.“ Die Landesregierung dürfe nicht länger die Augen vor linksextremer Gewalt verschließen.

Zeugen der Vorfälle vom Mittwochabend werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Jena unter der Telefonnummer 03641/812462 oder per Email an K4.KPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden. Besonderes Interesse hat die Polizei an Bild- bzw. Videomaterial durch Zeugen.