Polizeikräfte wurden am Mittwochabend zusammengezogen und versuchten, die Teilnehmer der Spontandemo einzufangen.

Jena. Bei einer Spontandemonstration im Stadtzentrum von Jena sind am Mittwochabend Pflastersteine geflogen. Stadtverwaltung hat „Null Verständnis für Gewalt" in Jenaer Innenstadt.

Pflastersteine fliegen bei linker Demo in Jena

In der Jenaer Innenstadt ist es durch ein Gruppe Randalierer zu Krawallen gekommen. Die Demonstranten seien zum Teil dem linksorientierten, alternativen Spektrum zuzuordnen, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Jena mit.

Foto: Thomas Beier

Am Mittwochabend waren ihm zufolge bis zu 50, teils vermummte und dunkel gekleideten Menschen durch die Stadt gezogen. Sie warfen Pflastersteine und zertrümmerten Scheiben der Oberbank am Kirchplatz.

Auf ein anderes Schaufenster der Bankfiliale wurde laut Augenzeugen die Parole „Freiheit für Lina“ geschrieben. Lina E. gilt bei Sicherheitsbehörden als Anführerin einer linksextremistischen Gruppe. Die 25-Jährige ist letzten Donnerstag im Leipziger Stadtteil Connewitz verhaftet worden.

Foto: Thomas Beier

Die Demonstranten hatten sich laut Polizei zu einem «antifaschistischen Martinsumzug» gegen die Gentrifizierung Jenas zusammengefunden. Ihr Protest richtete sich gegen die Verdrängung sozial schwacher durch wohlhabendere Haushalte in der Saalestadt.

Die Randalierer sollen bengalische Fackeln und Böller bei sich gehabt haben, mit denen sie die Einsatzkräfte bewarfen. Verletzt wurde niemand. Außerdem wurde über dem anatolischen Spezialitäten-Restaurant „Köz“ die Fensterscheibe eines WG-Zimmers zerstört.

Am Donnerstag Nachmittag äußerte sich dazu der Sicherheitsdezernent der Stadt Jena, Benjamin Koppe. In der Corona-Pandemie dürfen Versammlungen stattfinden, um das Grundrecht auf Meinungsfreiheit nicht einzuschränken. „Aber wir haben null Verständnis, wenn dieses hohe Gut durch Gewalteinsatz und Sachbeschädigungen missbraucht wird", so Koppe.

Die Stadt habe die Verantwortung dafür, dass sich jeder in Jena sicher fühlen und keine Angst um sein Eigentum haben müsse. „Jena steht für Toleranz und Weltoffenheit. Solche Bilder von gestern Abend, die wir auch aus anderen Städten bereits kennen, wollen wir in Jena nicht sehen.“

Nach Polizeiangaben wurden mehrere Anzeigen unter anderem wegen Sachbeschädigung gestellt. Zwei Frauen erhielten einen Platzverweis. Es waren 49 Beamte im Einsatz. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise.

