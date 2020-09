Föritztal. Ein Mann war am ehemaligen Grenzstreifen bei Gessendorf eigentlich auf der Suche nach leckeren Pilzen. Stattdessen stieß er auf zwei scharfe Minen.

Pilzsucher findet an ehemaligem Grenzstreifen zwei scharfe Minen

Einen scharfen Fund hat am Samstag ein Pilzsucher in Föritztal im Kreis Sonneberg gemacht. Der Mann war am ehemaligen Grenzstreifen bei Gessendorf auf zwei Minen gestoßen. Wie die Polizei berichtete, sperrten Beamten den Bereich weiträumig ab.

Der Kampfmittelräumdienst konnte die scharfen Minen aufgrund ihrer langen Liegezeit nicht entschärfen und sprengte diese daher kontrolliert.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Vorsicht.

