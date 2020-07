Pkw brennt in Kurstadt komplett aus

Wieder einmal mussten am Wochenende freiwillige Helfer zu nächtlicher Stunde aus ihren Betten, weil sie zu einem Einsatz gerufen wurden. Exakt um 4.23 Uhr ging in der Rettungsleitstelle des Weimarer Landes ein entsprechender Notruf ein: Auf dem Parkplatz am Freibad steht ein Pkw in Brand. In Folge dessen rückten insgesamt drei Einsatzwagen der Bad Sulzaer Stützpunktfeuerwehr am Morgen aus. Beim Eintreffen der Kameraden stand der Pkw bereits lichterloh in Flammen. Per C-Rohr und unter Atemschutz konnten die Brandbekämpfer den Vollbrand schnell unter Kontrolle bringen. Um auch die letzten Glutnester im Motor- und Innenraum zu löschen, wurde letztendlich auch auf den Einsatz von Schaum gesetzt.

Beim Eintreffen der Freiwilligen stand der Pkw bereits im Vollbrand Foto: Feuerwehr Bad Sulza

Gegen 5.20 konnte der Einsatz dann als beendet gemeldet werden. Wie es zu dem Brand kam, darüber gab es bis gestern noch keine näheren Erkenntnisse. Nach Informationen dieser Zeitung hatte der Pkw – vermutlich der Marke Honda – bereits seit Tagen an dieser Stelle gestanden. Zudem fehlten die Kennzeichentafeln. Ob es sich deshalb um gezielte Brandstiftung gehandelt hat, um etwas zu verschleiern, oder es andere Gründe gibt, wird derzeit von der Polizei ermittelt, heißt es auf Nachfrage bei der PI Apolda.