Polizei bittet um Hinweise zu Babyleiche

Die Polizei bittet um Hilfe im Fall der Babyleiche, die am Morgen des 5. August in einem Waldstück nahe eines Weges am Ufer der Weißen Elster gefunden worden war.

Die rechtsmedizinischen Untersuchungen haben ergeben, dass es sich bei dem Baby um einen Jungen handelte. Aufgrund der fortgeschrittenen Verwesungsmerkmale können noch keine Aussagen zum Alter des Jungen, zum Todeszeitpunkt und zur -ursache gemacht werden. Die DNA des Babys konnte festgestellt werden. DNA-Untersuchungen zur leiblichen Mutter und zum leiblichen Vater laufen.

Plastikbeutel gefunden

Am Fundort der Babyleiche wurde ein circa 40 Zentimeter großer, rot-orangefarbener Plastikbeutel gefunden. Nach ersten Erkenntnissen befand sich das Baby zuvor darin.

In den letzten Wochen führten Polizeibeamte umfangreiche Ermittlungen im Umfeld des Fundorts durch. So wurden und werden Anwohner befragt. Eine Zeugin gab an, dass ihr am 3. August zwischen 8 und 11 Uhr eine Frau mit einem dunklen Kleinbus aufgefallen war. Die Frau war den Waldweg von der Rentzschmühle kommend in Richtung Barthmühle gefahren und circa 15 bis 20 Minuten später zügig rückwärts zurück zur Rentzschmühle gefahren. Bei dem Auto handelte es sich um einen dunklen Transporter zur Personenbeförderung. Die Fahrerin war circa 25 bis 30 Jahre alt und hatte schulterlanges Haar. Ob sie im Zusammenhang mit der Babyleiche steht, ist unklar. Sie wird als Zeugin gesucht.

Infos zu Frau und Fahrzeug gesucht

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Nicht nur Beobachtungen in der Nähe des Waldstücks sind von Interesse, sondern auch Hinweise zu der Frau und dem Fahrzeug könnten helfen. Die Ermittler wollen zudem wissen, wer Frauen kennt, die innerhalb der letzten Monate schwanger waren und jetzt kein Kind haben, stark an Gewicht zu- oder abgenommen haben, ihren Lebensstil oder ihr Aussehen verändert oder Sozialkontakte abgebrochen haben.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0375/4 28 44 80 zu melden.