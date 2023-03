Polizei durchsucht Wohnungen in Gera und Umgebung - Cannabisplantage gefunden

Gera/Greiz/Altenburg. 15 Wohnungen in Gera und Umgebung sind durchsucht worden. Es ging unter anderem um Betrug, Urkundenfälschung und Nötigung. Außerdem fand die Polizei noch mehr Strafbares.

Die Polizei hat am Donnerstag mehrere Wohnungen in Gera, im Landkreis Greiz und dem Landkreis Altenburg durchsucht. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, gab es insgesamt 15 Durchsuchungsbeschlüsse.

Die Durchsuchungsbeschlüsse gehen nach Angaben der Polizei unter anderem auf Ermittlungen zu diversen Betrugsdelikten, Urkundenfälschung, Brand- und Nötigungsdelikten zurück. Die Polizei stellte mehrere Gegenstände als Beweismittel fest- und sicher.

In einem der durchsuchten Gebäude in Ronneburg (Landkreis Greiz) stellten die Beamten zusätzlich eine betriebene Aufzuchtanlage für Cannabis fest. Außerdem nahmen die Polizisten Verstöße gegen das Betäubungsmittel- sowie das Waffengesetz auf. Sie stellten kleinere Mengen Drogen und Munition sicher. Die Ermittlungen der Kripo in Gera und Altenburg dauern weiter an.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.