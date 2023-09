Polizei ermittelt nach Einbruchsserie in Gera

Gera Am Wochenende kam es in Gera zu einer Serie von Einbrüchen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen dem 22.09.2023 und dem 24.09.2023 kam es in Gera zu mehreren Einbrüchen. Unter anderem drangen die Täter in das Sportlerheim Lusaner SC ein, brachen dort mehrere Türen auf und entwendeten einen hohen Bargeldbetrag.

Außerdem wurde den Angaben zufolge in eine Bäckerei in Gera Lusan, in einen Tabakladen in der Reichsstraße und in ein Hörakustik-Geschäft in Lusan eingebrochen. Ermittlungen wurden eingeleitet. Die Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise. Diese können telefonisch unter 0365-82341465 gemeldet werden.

