Die Polizei ermittelt in Gornau, nachdem hier unweit eines Feldes Leichenteile gefunden wurden. (Symbolbild)

Polizei ermittelt nach Fund von Leichenteilen in Gornau bei Chemnitz

Gornau. Nachdem in einem Feld in Gornau bei Chemnitz Leichenteile gefunden wurden, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nach einem Bürgerhinweis hat die Polizei am Donnerstagnachmittag Leichenteile an einem Feld in Gornau (Erzgebirgskreis) gefunden. Der Fundort nahe der Bundesstraße 174 wurde abgesperrt und die Spurensicherung eingeleitet, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler waren den Angaben zufolge mit einem Hubschrauber und einem Spezialhund vor Ort. Auch ein Rechtsmediziner war im Einsatz.

Wer die Person ist, kann derzeit noch nicht festgestellt werden. Da die Leichenteile laut Polizeiangaben augenscheinlich schon länger lagen, seien keine Aussagen zu Todesumständen möglich. Die Kriminalpolizei Chemnitz hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen «wegen des Verdachts eines nichtnatürlichen Todesfalles» aufgenommen.

Der Fund ist nicht der erste dieser Art in Sachsen. 2017 etwa war ein damals 37-Jähriger wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden, der nach Auffassung des Landgerichts Leipzig zwei Menschen getötet und zerstückelt in einem Leipziger Badesee versenkt hatte. Ein Jahr später verurteilte das Gericht einen weiteren Mann, der nach zwei Morden die Leichen ebenfalls zerteilt haben soll.