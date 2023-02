Feuerwehr und Polizei kamen wegen eines Kellerbrandes in Hohenwarte zum Einsatz (Symbolbild).

Polizei ermittelt nach Kellerbrand in Hohenwarte

Hohenwarte In Hohenwarte kam es in der Nacht zum Montag zu einem Kellerbrand. Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung kamen zwei Personen ins Krankenhaus.

In der Nacht zum Montag kam es in Hohenwarte (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) zu einem Brand in einem Wohnhaus. Polizei und Feuerwehr kamen zum Einsatz.

Laut den Angaben hatten Anwohner kurz nach 21 Uhr einen Kellerbrand in der Preßwitzer Straße gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten sich glücklicherweise schon alle Personen aus der Gefahrenzone bringen können. Wie es zum Brandausbruch in dem Keller, der als Art Hobbyraum genutzt wird, kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung

Nach Rücksprache mit der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist bislang unbekannt.

Zwei Bewohner kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, konnten dieses aber bereits wieder verlassen.

