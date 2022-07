Polizei ermittelt nach mutmaßlichem Einsatz von K.o.-Tropfen bei einer Veranstaltung im Landkreis Greiz

Auma-Weidatal. Eine junge Frau landete nach einer Party im Krankenhaus. Sie könnte K.o.-Tropfen verabreicht bekommen haben.

Bei einer Musikveranstaltung in Braunsdorf (Landkreis Greiz) am Samstagabend sollen einer Frau K.o.-Tropfen verabreicht worden sein. Wie die Polizei am Montag mitteilt, soll eine 19-Jährige von einem Unbekannten K.o.-Tropfen verabreicht bekommen haben.

Die junge Frau wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihr auch Blut abgenommen.

Die Polizei Greiz sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Täter machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: 03661-6210 aufgenommen.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.