Gera. Die Polizei hat am Wochenende in Gera mehrere alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Zwei waren mit dem Rad unterwegs, einer mit einem E-Scooter und einer mit dem Auto.

Polizei erwischt vier alkoholisierte Fahrer am Wochenende in Gera

Am Wochenende wurden von der Geraer Polizei vier alkoholisierte Verkehrsteilnehmer festgestellt:

Am Freitag wurde gegen 21.28 Uhr ein 48-jähriger Autofahrer in der Vogtlandstraße in Gera mit 1,72 Promille am Steuer erwischt. Seine Fahrerlaubnis wurde vorläufig entzogen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde am Freitag, gegen 21.46 Uhr, auch ein 33-jähriger Radfahrer kontrolliert. Er hatte 1,94 Promille. Außerdem sei bei dem Mann ein Einhandmesser gefunden worden. Es wurde Anzeige erstattet.

Am Samstag, gegen 01.45 Uhr, wurde ein weiterer betrunkener Radfahrer in der Nürnberger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er war mit 2,24 Promille unterwegs.

Zuletzt fiel den Beamten ein 54-Jähriger auf einem unversicherten E-Scooter auf, der am Samstag um 18.35 Uhr in der Theaterstraße unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz geschrieben.

Alle Fahrer erhielten Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und mussten sich einer Blutentnahme unterziehen.

