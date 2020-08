Die Polizei konnte einen Mann kurz nach seiner Tat in Erfurt dingfest machen (Symbolbild).

Erfurt. Ein 22-Jähriger hat in Erfurt randaliert und diverse Autos beschädigt. Beamte konnten den Mann kurze Zeit später ausfindig machen.

Polizei fasst 22-jährigen Autovandalen in Erfurt

In der Stauffenbergallee in Erfurt hat in der Nacht zu Dienstag ein 22-jähriger Mann randaliert. Nach Angaben der Polizei trat er gegen Autos und beschädigte dadurch mehrere Außenspiegel. Es entstand Sachschaden.

Die Beamten konnten durch die sofort eingeleitete Fahndung den 22-Jährigen erfolgreich ausfindig machen. Ein durchgeführter Alkoholtest habe einen Wert von über 2 Promille ergeben.