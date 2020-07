Nicht nur in ihren Taschen, sondern auch im Auto der Männer befand sich jede Menge Diebesgut. (Symbolbild)

Saalfeld. Trotz erdrückender Beweislast, ist eine Gruppe professioneller Ladendiebe in Saalfeld wieder freigekommen.

Polizei fasst Täter zu bandenmäßigem Ladendiebstahl- und muss sie wieder auf freien Fuß lassen

Am Montagnachmittag meldete eine Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in Saalfeld am Mittleren Watzenbach eine Gruppe von Männern auf Diebestour.

Zwei Täter hatten laut Polizei eine Kassiererin im Getränkemarkt abgelenkt, mehrere Zigarettenschachteln entwendet und den Markt verlassen. Jedoch beobachtete eine weitere Mitarbeiterin die nun dreiköpfige Gruppe auf dem Weg in den angrenzenden Markt -die Polizeibeamten wurden unverzüglich informiert.

Diese konnten dann die drei polizeibekannten Männer im Alter zwischen 27 und 39 Jahren feststellen- sie hatten erneut versucht, technische Geräte zu entwenden und warfen sie beim Erblicken der Beamten in die Regale.

Aufgrund eines ähnlich gelagerten Vorfalls von vorherigen Woche, bei welchem die Betroffenen bereits beim Diebstahl im gleichen Markt erwischt wurden, ergaben sich Hinweise auf ein Tatfahrzeug. Auch dieses stellten die Beamten im Nahbereich fest - im Inneren befanden sich noch weitere Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro aus vorherigen Diebstahlshandlungen aus vermutlich unterschiedlichen Geschäften.

Die Bereitschaftsstaatsanwältin hob jedoch die, wegen des bandenmäßigen Ladendiebstahls vollzogene, vorläufige Festnahme aller Täter auf, sodass sie nach Beendigung der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt werden mussten.

