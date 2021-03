Polizei findet Drogen bei Kontrolle in Meiningen

Den richtigen Riecher bewiesen Beamte der Meininger Polizei am späten Mittwochabend bei Fahrzeugkontrollen in der Utendorfer und in der Leipziger Straße in Meiningen. Dabei stellten sie einen Skoda und einen Fiat mit insgesamt vier Personen fest.

Die Durchsuchung des Skoda, der mit der 22-jährigen Fahrerin sowie zwei 32-jährigen Männern besetzt war, brachte zunächst geringe Mengen und eine Luftdruckwaffe zum Vorschein. Die 26-jährige Fiat-Fahrerin fuhr unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Die Ermittlungen zeigten zudem, dass alle vier Personen aus den beiden Fahrzeugen zusammengehörten und es gab Hinweise, dass in der Wohnung der 26-Jährigen weitere Drogen zu finden sind.

Bei der Überprüfung fanden die Polizisten einen Rucksack, der einem der 32-jährigen Männer gehörte. Darin steckten mehr als 1000 Gramm Cannabis und Haschisch. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen zum Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.