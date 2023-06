Polizei Gera: Mann stürzt mit Roller – Einbrecher im Getränkemarkt – Ermittlungen nach Unfallflucht

Nach einem schweren Unfall in Gera bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Außerdem sind Unbekannte in einen Getränkemarkt eingebrochen. Die Meldungen.

Das meldet die Polizei aus Gera

Rollerfahrer stürzt gegen Auto

Rettungsdienst und Polizei kamen am Montagabend kurz vor 20 Uhr in der Tobias-Hoppe-Straße zum Einsatz. Ein 67 Jahre alter Rollerfahrer war nach nur wenigen Metern Fahrt zu Fall gekommen und gegen einen geparkten Skoda gekippt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte musste der 67-Jährige reanimiert werden, teilte die Polizei mit. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Gründe des Sturzes sind bisher noch nicht abschließend geklärt. Die Geraer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen. Zeugen, die dazu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365/ 829-0 zu melden.

Einbrecher stehlen Lebensmittel

Gewaltsam verschafften sich die Einbrecher Zugang zu einem Getränkefachhandel in der Rudolf-Hundt-Straße. Aus den Räumlichkeiten haben sie dann mehrere Lebensmittel gestohlen. Nach derzeitigen Informationen lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum vom 25.06.2023 zum 26.06.2023 eingrenzen. Die Geraer Polizei ermittelt zum Fall und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen.

Ermittlungen nach Unfallflucht

Nachdem Zeugen die Geraer Polizei über eine Unfallflucht in der Saalfelder Straße informierten, kamen am Montag gegen 10 Uhr mehrere Streifenwagen zum Einsatz. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Fahrer eines Skoda in der Saalfelder Straße mit einem dort geparkten Audi kollidiert war. Dann hatte er sich pflichtwidrig vom Unfallort entfernt. Die Polizisten fanden den Verursacher und Halter des Autos an seiner Wohnung. Da er sich den Angaben zufolge in einem alkoholisierten Zustand befand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die entsprechenden Ermittlungen eingeleitet.

Einbruch in Sporthalle misslingt

Unbekannte versuchten am Wochenende, in eine Sporthalle in der Saalfelder Straße in Gera einzubrechen. Glücklicherweise gelang ihnen ihr Vorhaben nicht. Allerdings verursachten die Einbrecher Sachschaden. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt nun zum Fall und sucht nach Zeugen.

