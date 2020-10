Polizei in Mitteldeutschland auf Suche nach Schwarzfahrern und Drogendealern

Schwarzfahrer, Drogendealer, Diebe standen auf der Fahndungsliste der Bundespolizei, als sich die Beamten Dienstagmittag zwischen Altenburg und Leipzig, aber auch zwischen Halle und Leipzig in ihren Einsatz begaben. Halbstündlich verkehren tagsüber zwischen Sachsen und Ostthüringen Züge. Diese sollen nach Erkenntnissen der Bundespolizei außer von Pendlern und Reisenden offenbar auch für kriminelle Aktivitäten genutzt werden. Einige der Mitfahrenden fallen zudem immer wieder ohne Fahrkarte auf, erklärt Karsten Täschner, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Erfurt.

Acht Schwarzfahrer ertappte das Bahnpersonal, die Beamten konnten sofort die Anzeigen fertigen. Denn jeder der Züge auf beiden Strecken wurde am Dienstagmittag von mehreren Beamtinnen und Beamten begleitet. Insgesamt erfolgten bis zum Abend 382 Kontrollen und Identitätsfeststellungen. Schon bei einer der ersten Touren geht den Beamten von Altenburg in Richtung Leipzig ein Mann ins Fahndungsnetz, der per Haftbefehl gesucht wird.

Zugreisende reagieren aggressiv auf Hygiene-Maßnahmen

Der Aufwand für die Polizeiaktion ist groß. Neben Thüringen sind insgesamt 240 Beamte auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt im Einsatz. Zusätzlich unterstützen sie an diesem Tag das Bahnpersonal beim Durchsetzen der Maskenpflicht in den Zügen. Das werde immer schwieriger, erklärt der Polizeisprecher, weil einige der Reisenden zunehmend aggressiv auf die Hygiene-Maßnahme reagieren. Allein zwischen dem 12. September und dem 12. Oktober habe die Bundespolizei deutschlandweit 71.000 Mal Reisende ermahnt, den Mund-Nase-Schutz zu tragen und sich an die Hygienemaßvorschriften in den Zügen zu halten, betont Karsten Täschner.

Neben den Kontrollen will die Bundespolizei mit der Aktion Präsenz zeigen. Es soll klar sein, die Polizei setzt auch in den Zügen und an Bahnhöfen geltendes Recht durch.