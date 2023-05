Polizei in Südthüringen sucht nach Brand nach Zeugen

Die Feuerwehr in Südtthüringen musste am Wochenende zwei Brände löschen. (Symbolbild)

Meiningen/Grimmelshausen. In Südthüringen kam es am Wochenende zu zwei Bränden. In einem Fall sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.

Nach einem Brand in einer Lagerhalle auf dem Betriebsgelände "Am Flutgraben" in Meiningen ist am Samstagabend ein Schaden von ungefähr 25.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, stand die Halle vollständig in Flammen. Zum aktuellen Zeitpunkt geht die Polizei von Brandstiftung aus und sucht nach Zeugen. Diese können sich telefonisch (03693 591-0) bei der Polizei melden.

Auch in Grimmelshausen ist es am Sonntagnachmittag zu einem Brand gekommen. Der Dachstuhl eines Hauses hat aus bisher unbekannten Gründen Feuer gefangen. Die drei Bewohner des Hauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Bei dem Brand ist ein Schaden in Höhe von 40.000 Euro entstanden und die Polizei ermittelt zur Ursache des Brandes.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.