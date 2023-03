Polizei in Suhl warnt vor dieser neuen Betrugsmasche

Suhl. Trickbetrüger haben in Suhl mit einer neuen Masche zugeschlagen. Die Polizei warnt davor, sensible Daten herauszugeben.

Laut Polizei tritt momentan vermehrt eine Masche des Trickbetrugs auf, bei der ein Mann sich telefonisch meldet und als Polizeibeamter ausgibt. Der vermeintliche Beamte gibt an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und die Wohnung oder das Haus des Angerufenen in Gefahr sei. Anschließend fragt der Betrüger, ob der Anwohner zu regelmäßigen Zeiten das Haus verlasse und ob sich Wertgegenstände in diesem befinden.

Die Polizei warnt davor auf solche Anrufe zu reagieren und Daten über Wertgegenstände, Kontodaten oder ihr An- und Abwesenheitsverhalten herauszugeben.

