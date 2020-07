Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei Jena: Vermeintlicher Autodiebstahl – Eigentümer dieser Fahrräder gesucht

Das meldet die Polizei in Jena:

Frau sucht vermeintlich gestohlenes Auto

Ein hochwertiges Auto wurde am Mittwochmittag in Jena als gestohlen gemeldet. Der BMW, der einen Wert von 75.000 Euro hat, wurde am Dienstagabend in der Friedrich-Zucker-Straße geparkt. Wie die Polizei mitteilte, wurden sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen. Knapp vier Stunden später meldete sich die Frau erleichtert bei der Polizei und teilte mit, dass das Fahrzeug wieder da ist. Sie habe es im näheren Umfeld wieder gefunden. Vermutlich hatte die 32-Jährige schlichtweg den Standort vergessen, heißt es weiter.

Wem gehören diese Fahrräder?

Mountainbike der Marke Centurion:

Wem gehört das Mountainbike der Marke Centurion? Foto: Polizei

Am Sonntag, 25.07.2020, zwischen 18.30 Uhr und 18.40 Uhr, fuhr eine unbekannte männliche Person mit einem Mountainbike der Marke Centurion auf das Gelände des „Pharma-Park“ und entwendete hier ein gesichert abgestelltes E-Bike.

Das Mountainbike Centurion wurde am Tatort zurückgelassen und sucht nun seinen rechtmäßigen Besitzer.

Wer erkennt das Fahrrad? Hinweise bitte an die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641 - 810 oder per Mail an: ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

Fahrrad der Marke Specialized

Zwischen Samstag, 18.07.2020 (22 Uhr), und Sonntag, 19.07.2020 (22 Uhr), stellten Unbekannte ein mittels Schloss gesichertes Fahrrad der Marke Specialized im Kellerbereich der Felix-Auerbach-Straße 4 ab und entwendeten von diesem einzelne Teile (Pedale und Lenkergriffe).

Das Fahrrad wurde sichergestellt und sucht nun seinen Besitzer.

Wem gehört das Fahrrad der Marke Specialized? Foto: Polizei

Wer erkennt das Fahrrad? Hinweise bitte an die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641 - 810 oder per Mail an: ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de