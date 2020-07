Die Polizei hat das Camp in Stützerbach aufgelöst. (Symbolbild)

Stützerbach. In Stützerbach hatte am Wochenende eine Gruppe aus der rechten Szene seine Zelte aufgeschlagen. Die Polizei beendete die Zusammenkunft.

Polizei löst Camp der rechten Szene im Ilm-Kreis auf

Am Samstagmorgen hatte die Polizei auf einer Wiese in Stützerbach ein wildes Camp der rechten Szene mit Zelten festgestellt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, habe man bei einer gemeinsamen Kontrolle mit dem zuständigen Gesundheitsamt ca. 20 Personen festgestellt.

Der Veranstalter habe zunächst Hygiene- als auch Versammlungsauflagen von der Polizei bekommen. "Aus rechtlichen Gründen" sei das Lager dann aufgelöst worden, hieß es von der Polizei.

Eine Fortführung an anderen Orten, habe laut Polizei unterbunden werden können, so dass die Teilnehmer die Heimreise angetreten hätten.