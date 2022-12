Polizei löst illegales Konzert der rechten Szene in Schmölln auf

Schmölln. In Schmölln gab es am Samstagabend einen größeren Polizeieinsatz. Die Beamten lösten ein illegales Konzert auf.

In Schmölln hat die Polizei am Samstagabend ein illegales Konzert aufgelöst. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei bei dem Konzert Musik mit "rechtsradikalem Gedankengut" gespielt worden. Nach Hinzuziehung von weiteren Thüringer Polizeikräften sei die Veranstaltung beendet worden.

Von ca. 70 Personen wurde die Identität festgestellt. Ein Veranstaltungsteilnehmer habe Widerstand geleistet, so dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Alle vor Ort befindlichen Personen erhielten einen Platzverweis.

